Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách của nữ du khách Ấn Độ

Trưa 5.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Đoàn Công Tấn Lực (22 tuổi, ngụ xã Quế Thuận, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để mở rộng điều tra các vụ cướp giật khác.



Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 2.3, nữ du khách quốc tịch Ấn Độ là Pralubdha Anuradha Sahu (35 tuổi, tạm trú tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) trình báo bị cướp giật.

Tấn Lực bị bắt NGUYỄN TÚ

Theo lời khai, thời điểm trên, chị đang đi dạo trên đường Võ Văn Kiệt, hướng về biển Đà Nẵng. Khi đến ngã tư giao với đường Đặng Vũ Hỷ (P.Phước Mỹ), nữ du khách Ấn Độ bị 1 nam thanh niên đi xe máy màu trắng cướp giật túi xách chị đang đeo trên người. Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Phước Mỹ, Công an Q.Sơn Trà đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ, nhằm sớm bắt được nghi phạm manh động, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, nhất là môi trường du lịch địa bàn trọng điểm biển Đà Nẵng.

Phương tiện Lực dùng để gây án NGUYỄN TÚ

Chỉ sau 1 ngày truy xét, lực lượng phối hợp đã làm rõ, bắt được Đoàn Công Tấn Lực trong ngày 4.3. Tại cơ quan công an, Lực thừa nhận hành vi cướp giật.

Lực có tiền án về tội mua bán trái phép ma túy với 4 năm tù. Ra tù vào tháng 3.2023, do không có việc làm, Lực từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng khoảng 1 tháng qua và gây ra nhiều vụ cướp giật để kiếm tiền tiêu xài.

Túi xách và điện thoại tang vật được nhanh chóng thu hồi, trả lại trong niềm vui và sự bất ngờ của chị Pralubdha Anuradha Sahu.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, khởi tố theo quy định pháp luật.