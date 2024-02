Hai lần cướp giật để trả nợ, quay lại định gây án tiếp thì bị bắt

Sáng 11.2, Công an P.Tân Chính (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao Mai Viết Chung (21 tuổi, ngụ xã Kim Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình, tạm trú đường Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Thanh Khê, để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi cướp giật tài sản.



Trước đó, lúc 21 giờ 30 đêm giao thừa (9.2), chị Nguyễn Thị Kim Hiền (29 tuổi, ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng con trai ngồi trước bồn hoa đối diện ga Đà Nẵng (P.Tân Chính) để chờ đón tàu về quê thì bị cướp giật điện thoại di động trị giá 8 triệu đồng.

Công an P.Tân Chính áp tải Mai Viết Chung về trụ sở NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã lấy lời khai, trích xuất camera, xác định nghi phạm là nam thanh niên đi xe máy không biển số, tẩu thoát từ đường Ông Ích Khiêm về Nguyễn Tất Thành.

Đến rạng sáng 11.2 (nhằm mùng 2 tết), lực lượng truy xét phát hiện nghi phạm xuất hiện trên đường Điện Biên Phủ, di chuyển về hướng ga Đà Nẵng.

Nhận định nghi phạm quay lại ga Đà Nẵng để tiếp tục cướp giật nên tổ công tác mật phục, khống chế và áp tải về trụ sở.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Công an Q.Thanh Khê thưởng nóng Công an P.Tân Chính NGUYỄN TÚ

Tại công an phường, người này khai nhận là Mai Viết Chung. Sau khi cướp giật trong đêm giao thừa tại ga Đà Nẵng, Chung dùng điện thoại của chị Hiền để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, rút trộm 6 triệu đồng do bị hại lưu mật khẩu trên ứng dụng.



Chung còn khai đã cướp giật 2 vụ tại ga Đà Nẵng, trên đường quay lại nhà ga để gây án tiếp thì bị bắt. Tài sản cướp giật và số tiền lấy được, Chung trả nợ do trước đó đánh bạc dẫn đến nợ nần. Qua thử test, Chung dương tính với ma túy.

Sáng 11.2, thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Công an Q.Thanh Khê và Phó chủ tịch UBND P.Tân Chính Huỳnh Thị Thu An đã thưởng nóng Công an P.Tân Chính về chiến công đầu năm mới.