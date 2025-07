Thư ngỏ đặc biệt từ công an xã, phường ở Quảng Trị mới: 'Vì nhân dân phục vụ'

Ngay sau khi tỉnh Quảng Trị mới chính thức hoạt động từ ngày 1.7, nhiều công an xã, phường đồng loạt gửi thư ngỏ đến người dân, chính quyền và doanh nghiệp địa phương. Những bức thư giản dị nhưng chuyển tải lời chào trang trọng, cam kết gần dân, sát dân và thể hiện rõ tinh thần 'vì nhân dân phục vụ', tạo nên làn sóng lan tỏa tích cực trên mạng xã hội.

Bức thư ngỏ của Công an xã Sen Ngư, đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh Quảng Trị mới làm điều này ẢNH: THANH LỘC

Nội dung của các bức thư ngỏ, ngoài trình bày về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến yêu cầu tất yếu của công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an các xã phường bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của chính quyền, mặt trận đoàn thể, đặc biệt là sự giúp đỡ của cán bộ và nhân dân để góp phần cùng lực lượng Công an xã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an các xã, phường cũng bày tỏ cam kết: "Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự; Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân lấy "danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…".

Ngoài ra, trong thư ngỏ cũng công khai số điện thoại trực ban và số điện thoại của Trưởng công an xã, phường.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Công an xã Sen Ngư là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh gửi thư ngỏ đến cán bộ, nhân dân. Trao đổi với PV sáng nay 3.7, thượng tá Lê Quang Chiêm, Trưởng Công an xã Sen Ngư cho biết, nhiều cán bộ chiến sĩ không phải là người địa phương và lần đầu đến với Sen Ngư.

"Tôi đã suy nghĩ nhiều và biên soạn ra bức thư ngỏ. Bởi tôi biết rằng để giữ sự bình yên cho thôn xóm, cho từng gia đình, từng cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của lực lượng công an mà còn cần có sự chung tay, góp sức của cấp ủy chính quyền, của toàn thể nhân dân", thượng tá Chiêm nói.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị làm việc với Công an xã Sen Ngư hôm 1.7 ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo thượng tá Chiêm, đúng 0 giờ sáng 1.7, ông đã cho đăng thư ngỏ lên trang Facebook "Công an xã Sen Ngư" và không ngờ sự lan tỏa của thư ngỏ lại mạnh đến thế. Thượng tá Chiêm nói thêm, ông đang cho in hàng trăm tờ rơi thư ngỏ để cho cán bộ chiến sĩ phát đến từng nhà dân, từng doanh nghiệp.

Công an P.Đồng Thuận gửi thư ngỏ đến nhân dân ẢNH: THANH LỘC

Sau khi Công an xã Sen Ngư gửi thư ngỏ, hàng loạt công an các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mới cũng học tập, làm theo. Điều này là từ sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị mới.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 3.7, thiếu tướng Liêm cho biết sở dĩ thư ngỏ rất cần thiết là bởi lãnh đạo, chỉ huy và nhiều cán bộ công an xã, phường sau tái lập đều là người mới. "Bức thư ngỏ như là một lời chào của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ công an xã, phường đến chính quyền, doanh nghiệp, nhân dân với mong muốn được chính quyền, doanh nghiệp, nhân dân giúp đỡ để làm tốt hơn công việc của mình", thiếu tướng Liêm nhấn mạnh.