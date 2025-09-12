Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền Bắc nhiều nơi mưa lớn trên 100 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
12/09/2025 07:44 GMT+7

Mưa lớn trong một đêm ở miền Bắc nhiều nơi trên 100 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 11, rạng sáng 12.9, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn, một số nơi lượng mưa hơn 100 mm, nguy cơ gây ra nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc nhiều nơi mưa lớn trên 100 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 1.

Nhiều nơi ở miền Bắc đang có mưa lớn

ẢNH: VRAIN

Cụ thể, từ 19 giờ ngày 11.9 đến 3 giờ ngày 12.9, một số trạm quan trắc đã ghi nhận lượng mưa trên 90 mm như: trạm Yên Lâm (Tuyên Quang) 142,6 mm; trạm Minh Tiến (Lào Cai) 154,2 mm; trạm Tà Xùa 2 (Sơn La) 92,6 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 12.9, mưa giông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa. Dự báo lượng mưa phổ biến 15 - 35 mm, có nơi trên 100 mm. 

Cũng trong ngày hôm nay, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, một số nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, miền Bắc, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa  trên 80 mm/3 giờ, có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết từ đêm 13  - 21.9, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa giông vài nơi. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, tập trung vào chiều tối.

Đặc biệt, từ ngày 16 - 21.9, mưa giông ở các khu vực nói trên sẽ gia tăng lên vào chiều và đêm, có nơi mưa rất to. 

Mưa lớn tháng 9 diễn biến phức tạp

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang chuyển từ mùa hè sang mùa thu đông. Đây là thời kỳ thường có sự tương tác giữa các hình thái thời tiết khác nhau, gây ra mưa rào và giông. 

Dự báo cuối tháng 9, những đợt không khí lạnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện, kết hợp với các hình thái thời tiết khác và làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa lớn.

Ngoài ra, mưa lớn ở miền Bắc còn có nguyên nhân từ các hình thái thời tiết khác như dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao. Dự báo mưa giông ở miền Bắc trong tháng 9 sẽ diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Hoàn lưu bão số 7 trút mưa lớn xuống vùng núi và trung du Bắc bộ

Hoàn lưu bão số 7 trút mưa lớn xuống vùng núi và trung du Bắc bộ

Bão số 7 đã suy yếu không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu sau bão bắt đầu trút mưa lớn xuống các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ.

