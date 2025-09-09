Hoàn lưu bão số 7 trút mưa lớn xuống vùng núi và trung du Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 8.9, bão số 7 sau khi đi vào đất liền Trung Quốc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Vùng núi và trung du Bắc bộ đang có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 7 ẢNH: VRAIN

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7, từ đêm ngày 8.9 và rạng sáng ngày 9.9, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ bắt đầu có mưa lớn.

Cụ thể, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 8.9 đến 3 giờ ngày 9.9 có nơi trên 80 mm như: trạm Thàng Tín (Tuyên Quang) 100,2 mm; trạm Thạch An (Cao Bằng) 97,4 mm; trạm Hạ Long (Quảng Ninh) 87mm; trạm Tân Minh (Lạng Sơn) 83,5 mm...

Theo dữ liệu trên Hệ thống đo mưa chuyên dùng, từ sáng sớm ngày 9.9, nhiều khu vực vùng núi phía bắc có mưa to, mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa đo tại trạm Án Lại (Cao Bằng) cập nhật lúc 5 giờ lên tới 115,2 mm; tại Thàng Tín (Tuyên Quang) là 101 mm. Nhiều trạm đo mưa tại Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên ghi nhận lượng mưa từ 50 - 70 mm.

Dự báo từ sáng nay 9.9, đến đêm 10.9, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm, nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường suất lớn, với lượng mưa 100 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7 có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở vùng núi và trung du Bắc bộ.