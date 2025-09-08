Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 7 mạnh lên cấp 11, 6 tỉnh miền Bắc mưa lớn 2 ngày tới

Phan Hậu
Phan Hậu
08/09/2025 07:23 GMT+7

Bão số 7 (bão Tapah) đã mạnh lên cấp 11 và đang áp sát bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng sẽ gây ra mưa lớn tại 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam trong ngày 9 - 10.9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 5 giờ hôm nay 8.9, bão số 7 đang áp sát bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11, tương đương tốc độ gió từ 89 - 117 km/giờ, giật cấp 13. 

Bão số 7 đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ, hướng vào đất liền tỉnh Quảng Đông, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp.

Bão số 7 mạnh lên cấp 11, 6 tỉnh miền Bắc mưa lớn 2 ngày tới- Ảnh 1.

Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc nhưng sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam

ẢNH: VNDMS

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, hôm nay, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - cấ 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - cấp 11, giật cấp 13. Sóng cao 4 - 6 m, biển động dữ dội. 

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 sẽ trôi theo hướng tây về phía nước ta, gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ trong các ngày 9 - 10.9. 

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm, nguy cơ cao xảy ra  lũ quét, sạt lở đất. 

Trong đó, 6 địa phương dự báo có mưa rất lớn: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ có mưa nhiều, nhưng lượng mưa không lớn như vùng núi.

Trong đợt mưa này, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, với lượng mưa có thể đạt trên 100 mm/3 giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị.

Trước đó, chiều 7.8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các tỉnh Bắc bộ sẵn sàng các biện pháp ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu hậu bão số 7 (cơn bão Tapah).

Xem thêm bình luận