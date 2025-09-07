Bão số 7 mạnh lên cấp 9, sóng cao 5 m ở bắc Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 7.9, tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 114,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão số 7 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10 km/giờ.

Bão số 7 dự báo sẽ gây ra mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ từ ngày 9 - 11.9 ẢNH: VNDMS

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 8.9, bão số 7 sẽ nằm trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo đến 4 giờ ngày 9.9, bão số 7 sẽ đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc Biển Đông nối với hoàn lưu cơn bão số 7. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm nay 7.9, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, riêng vùng gần tâm bão số 7 mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió tây nam đến nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 4 m. Khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7- 8. Biển động, sóng cao từ 2 - 3 m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 7 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu bão vẫn tác động gây ra mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa.

Dự báo từ ngày 9 - 11.9, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có nơi mưa to đến rất to.