Hà Nội nắng nóng trên 36 độ C, mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ đang trong những ngày nắng nóng. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 6.9, nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C, có nơi nắng nóng trên 36 độ C.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng có nơi trên 36 độ C ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực phía tây và phía đông Bắc bộ hôm nay có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; chiều tối và đêm dự báo có mưa giông.

Ở các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến TP.Huế trời nắng, nhiệt độ 31 - 34 độ C, chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực duyên hải nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ, hôm nay nhiều nơi có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 6.9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Đông Nam bộ có mưa giông, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa từ 19 giờ ngày 5.9 đến 3 giờ ngày 6.9 có nơi trên 130 mm như: trạm Hòa Phong (Đắk Lắk) 174,4 mm; trạm Quảng Tân (Lâm Đồng) 153 mm; trạm Ia Piơr (Gia Lai) 134,6 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa giông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong chiều tối và đêm 6.9, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm; nguy cơ xuất hiện mưa lớn có cường suất lớn 100 mm/3 giờ, gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp.