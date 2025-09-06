Bão số 7 gây sóng cao 5 m, biển động rất mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 6.9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 7 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Dự báo đường đi cơn bão số 7 trên Biển Đông ẢNH: VNDMS

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc và 116,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây tắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ ngày 7.9, tâm bão số 7 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão số 7, gió mạnh lên cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm với gió mạnh, sóng lớn là từ vĩ tuyến 17 - 22 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 112 - 117,5 độ kinh đông, thuộc khu vực phía bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 8.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ và mạnh thêm, vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc; kinh tuyến 110 - 116,5 độ kinh đông, thuộc phía tây bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo về tác động của bão số 7 trên Biển Đông. Cụ thể, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 7 - cấp8. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 13. Gió bão sẽ khiến vùng biển đông bắc Biển Đông có sóng cao 3 - 5, m, biển động rất mạnh.

Trong công điện gửi UBND các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk tối 5.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên Biển Đông. Các địa phương phải giữ liên lạc với các phương tiện trên biển, kịp thời thông báo diễn biến bão, hướng dẫn tàu, thuyền tránh xa vùng nguy hiểm đã được cơ quan chức năng cảnh báo.