Thời sự

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm 1 cấp, Biển Đông sắp có bão số 7

Phan Hậu
Phan Hậu
06/09/2025 17:26 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới có gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 9 và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên thành cơn bão số 7 trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, so với sáng nay 6.9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh thêm 1 cấp và sẽ tiếp tục mạnh lên thành cơn bão số 7 trên Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên 1 cấp, Biển Đông sẽ có bão số 7 - Ảnh 1.

Dự báo ngày mai 7.9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 7

ẢNH: NCHMF

Lúc 13 giờ chiều 6.9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 116,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. 

Sức gió mạnh nhất cấp 7, tức là từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ và tiếp tục mạnh lên.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7.9, áp thấp nhiệt đới sẽ thành bão số 7. Tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông bắc với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm là khu vực vĩ tuyến 16,5  - 21,5 độ vĩ bắc; kinh tuyến 113,5 - 118,5 độ kinh đông.

Dự báo đến 13 giờ ngày 7.9, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ và mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Gió bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 7 trên Biển Đông, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7. 

Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 12. Sóng cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của giông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

