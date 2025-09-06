Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 m

Phan Hậu
Phan Hậu
06/09/2025 08:38 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão, gây sóng cao 2 - 4 m ở vùng biển đông bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng nay 6.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 m- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày mai 7.9, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0 - 20,0 độ vĩ bắc và từ 114,5 - 120 độ kinh đông, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 8.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông từ hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh. 

Tối 5.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk và các bộ, ngành đề nghị theo dõi và triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông. 

Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.



Biển Đông đã xuất hiện vùng áp thấp và có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa rào và giông mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 m.

