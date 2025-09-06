Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Biển Đông sóng cao 4 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng nay 6.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương tốc độ gió từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ẢNH: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày mai 7.9, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0 - 20,0 độ vĩ bắc và từ 114,5 - 120 độ kinh đông, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 8.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông từ hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Tối 5.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk và các bộ, ngành đề nghị theo dõi và triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.