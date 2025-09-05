Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Biển Đông có vùng áp thấp, khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Phan Hậu
Phan Hậu
05/09/2025 14:56 GMT+7

Biển Đông đã xuất hiện vùng áp thấp và có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa rào và giông mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 m.

Chiều 5.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới

13 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 - 17,0 độ vĩ bắc và 117,8 - 118,8 độ kinh đông.

Biển Đông có vùng áp thấp, khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới- Ảnh 1.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới

ẢNH MINH HỌA: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), từ ngày 6.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh.

Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong khu vực bắc Biển Đông cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5.9 đến ngày 7.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng Bắc bộ có nơi nắng nóng.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo vùng áp thấp mạnh lên áp thấp nhiệt đới có khả năng cao di chuyển lên phía bắc, hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc bộ.

Xem thêm bình luận