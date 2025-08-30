Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn hết ngày 31.8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 30.8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng tiếp tục gây ra mưa lớn.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đang có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6 ẢNH: P.H

Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 106,1 độ kinh đông, trên khu vực Hà Tĩnh - phía bắc Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 - 25 km/giờ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, chiều nay, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5 m.

Đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7.

Bão số 6 cũng gây mưa lớn từ Nghệ An - Đà Nẵng với lượng mưa có nơi trên 300 mm.

Vùng biển từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh, gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 30.8 đến hết ngày 31.8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi mưa lớn trên 200 mm.