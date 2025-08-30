Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn hết ngày 31.8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 30.8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng tiếp tục gây ra mưa lớn.
Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 106,1 độ kinh đông, trên khu vực Hà Tĩnh - phía bắc Quảng Trị.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9.
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 - 25 km/giờ và suy yếu thành vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 6, chiều nay, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5 m.
Bão số 6 đổ bộ Hà Tĩnh-Quảng Trị chiều tối nay, cảnh báo mưa rất lớn; thời tiết ngày Quốc khánh sẽ đẹp
Đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7.
Bão số 6 cũng gây mưa lớn từ Nghệ An - Đà Nẵng với lượng mưa có nơi trên 300 mm.
Vùng biển từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh, gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.
Vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 30.8 đến hết ngày 31.8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, có nơi trên 300 mm.
Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi mưa lớn trên 200 mm.
Bình luận (0)