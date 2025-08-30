Sáng 30.8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới chính thức mạnh lên thành bão số 6 nhưng cơn bão di chuyển nhanh và được cảnh báo sẽ đổ bộ sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 30.8, tâm bão được xác định tại vị trí khoảng 17,9 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 65 km về phía Đông. Bão có sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (62-74 km/h), với gió giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ông Nguyễn Văn Hưởng, cho biết bão số 6 sẽ ảnh hưởng mạnh đến các tỉnh từ nam Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị với gió mạnh cấp 6-7, có thể đạt cấp 8 gần tâm bão.

Bão số 6 đổ bộ Hà Tĩnh-Quảng Trị chiều tối nay, cảnh báo mưa rất lớn; thời tiết ngày Quốc khánh sẽ đẹp

Về tác động của cơn bão số 6, ông Hưởng cũng nhấn mạnh rằng khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị sẽ tiếp tục có mưa lớn trong ngày hôm nay và kéo dài đến hết ngày 31.8. Mưa sẽ mở rộng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ từ chiều tối và đêm hôm nay, với tổng lượng mưa khoảng 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Về thời tiết trong ngày Quốc khánh 2.9, ông Hưởng nhận định sau cơn bão, từ ngày 1.9 trở đi, mưa trên cả nước sẽ giảm dần và thời tiết ngày 2.9 sẽ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.