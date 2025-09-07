Bão số 7 tăng cấp, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

Dự báo vào lúc 4 giờ ngày 8.9, bão số 7 di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vị trí tâm bão cách Ma Cau khoảng 180 km về phía tây nam. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Vào lúc 16 giờ ngày 8.9, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 16 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ, suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13. Sóng cao 4–6 mét, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.