Theo dự báo từ Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 9.2025, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông sẽ ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm, tức khoảng 2 đến 3 cơn. Trong đó, khả năng có từ 1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Về mưa, khu vực đồng bằng Bắc bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Gia Lai được dự báo sẽ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, mức tăng phổ biến từ 10 đến 25%.

Các khu vực còn lại, lượng mưa được đánh giá xấp xỉ so với trung bình. Riêng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong suốt tháng, nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa rào và giông. Đáng lưu ý, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Thiệt hại bão số 5: 8 người chết và mất tích, hơn 8.000 nhà bị tốc mái

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đi kèm với mưa sẽ là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe cộng đồng.

Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam cũng sẽ gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở ở khu vực miền núi.