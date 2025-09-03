Nhiều tuyến kè chắn sóng hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 5

Bão số 5 tàn phá khủng khiếp

Bão số 5 quét qua tỉnh Hà Tĩnh chiều tối 25.8, để lại thiệt hại vô cùng nặng nề về hạ tầng, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Kè chắn sóng qua thôn Mai Lâm hư hỏng nghiêm trọng sau bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sau cơn bão số 5, Hà Tĩnh chưa kịp khắc phục xong thiệt hại thì tiếp tục phải hứng chịu thêm cơn bão số 6, đổ bộ chiều 30.8, may mắn cường độ nhẹ hơn. Sau 2 cơn bão liên tiếp, nhiều tuyến kè chắn sóng trên địa bàn tỉnh cũng bị tàn phá hư hại, với nhiều đoạn bị sóng biển cuốn trôi và có một số điểm sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Mai (68 tuổi, ngụ thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, bão số 5 với sức gió khủng khiếp khi đổ bộ vào bờ vào chiều 25.8 khiến biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m tràn qua thân kè. Do bị sóng đánh mạnh, nhiều khu vực mặt kè bị vỡ, mất liên kết.

"Bên trong kè chắn sóng có hàng chục hộ dân sinh sống. Nhiều năm qua, nhờ có tuyến kè này mà người dân sống yên ổn, không lo bị sóng biển tràn vào khi triều cường dâng cao hoặc mưa bão.

Tuy vậy, bão số 5 đã phá hỏng nhiều vị trí thân kè khiến chúng tôi rất lo lắng. Người dân thôn Mai Lâm rất mong muốn chính quyền các cấp sớm thực hiện sửa chữa, khắc phục sạt lở tuyến kè để đảm bảo an toàn", ông Mai nói.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho hay bão số 5 ngoài làm tốc mái hơn 800 ngôi nhà của người dân thì còn gây hư hỏng tuyến kè chắn sóng qua thôn Mai Lâm với chiều dài 170 m. Hiện chính quyền xã đã đề nghị tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục khẩn cấp thiệt hại tuyến kè với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng.

Sau 2 cơn bão liên tiếp, tuyến kè chắn sóng ở bờ biển xã Thạch Khê cũng bị sạt lở nghiêm trọng với nhiều đoạn với chiều dài hàng trăm mét bị sóng cuốn trôi hoặc bị phá vỡ.

Anh Nguyễn Văn Ánh (47 tuổi, ngụ thôn Tân Phong, xã Thạch Khê) lo lắng nói: "Tuyến kè biển ở xã này được gia cố bằng đá hộc, song bị sóng đánh gây sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6. Có nhiều đoạn toàn bộ đá bị sóng cuốn trôi, lộ ra phần chân kè. Người dân cũng đã phản ánh với chính quyền xã để sớm có biện pháp khắc phục".

Bờ biển sạt lở uy hiếp tuyến đê

Thời gian qua, bờ biển qua địa phận thôn Tân Ninh Châu (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở rất nghiêm trọng, dù dưới mép biển đã được xây dựng kè chắn sóng.

Đặc biệt, bờ biển qua thôn này có rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài tuyến đê biển Hội Thống nhưng nhiều diện tích đã bị sóng biển cuốn trôi. Hiện nay, có nhiều đoạn biển đã tiến sát gần tuyến đê biển nằm bên trong rừng phòng hộ này.

Bờ biển qua thôn Tân Ninh Châu được gia cố bằng đá nhưng vẫn bị sạt lở ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Trần Văn Soa (70 tuổi, ngụ thôn Tân Ninh Châu) cho hay, tình trạng sạt lở bờ biển qua địa bàn thôn diễn ra từ nhiều năm trước và ngày càng nghiêm trọng hơn. Vào năm 2023, chính quyền địa phương đã cho xây dựng kè chắn sóng dài hơn 1 km dọc bờ biển với kinh phí hàng tỉ đồng nhưng vẫn không ngăn được biển xâm thực.

"Trước cơn bão số 5 vừa rồi, xã phải huy động máy móc và hàng trăm người dân dùng rọ đá để gia cố tại các vị trí xung yếu để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển. Sau bão, nhiều vị trí được gia cố vẫn bị phá hỏng và tình trạng sạt lở vẫn chưa thể ngăn chặn. Người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền các cấp có phương án để kè lại bờ biển bằng bê tông kiên cố để bà con yên tâm", ông Soa bộc bạch.

Theo ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tình trạng sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân Ninh Châu là rất nghiêm trọng, nguy cơ xóa sổ rừng cây phi lao phòng hộ và ảnh hưởng tuyến đê biển Hội Thống bên trong.

"Trước khi bão số 5 đổ bộ đất liền, xã đã phải sơ tán gần 600 hộ dân ở thôn Tân Ninh Châu đến nơi trú ẩn an toàn. Chính quyền xã và người dân đều rất lo lắng, chỉ mong ngành chức năng sớm có phương án ứng phó lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão", ông Thao chia sẻ.