Kè biển Hải Tiến trăm tỉ nứt toác sau bão số 5

Tuyến kè bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa) có vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng đã bị sóng biển đánh nứt toác. Tuyến kè này đầu tư từ năm 2018 để bảo vệ các công trình, hạ tầng khu du lịch Hải Tiến và chống biển xâm thực.
Tâm bão số 5 không trực tiếp vào tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An thì ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh, sóng lớn. Sóng lớn với tần suất cao đã khiến tuyến kè biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) trị giá hơn 140 tỉ đồng nứt toác.
Khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An thì tại vùng ven Thanh Hóa có sóng cao hơn 3 m
