Kè biển Hải Tiến trăm tỉ nứt toác sau bão số 5

Tâm bão số 5 không trực tiếp vào tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An thì ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh, sóng lớn. Sóng lớn với tần suất cao đã khiến tuyến kè biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) trị giá hơn 140 tỉ đồng nứt toác.

Một đoạn kè bờ biển Hải Tiến thuộc địa phận thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Tiến) bị sóng đánh sụt nặng ẢNH: NGÔ NHUNG

Tuyến kè biển Hải Tiến đầu tư năm 2018 có chiều dài hơn 3 km, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng ẢNH: NGÔ NHUNG

Mái kè nhiều đoạn bị sóng đánh bong tróc ẢNH: NGÔ NHUNG

Sóng biển đánh sập mái kè và cuốn trôi đất đắp trong thân kè ẢNH: NGÔ NHUNG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tỉnh UBND xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa), cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu bão, sóng biển với tần suất cao đã đánh sạt lở mái kè, một số điểm sụt, lún mặt bờ kè gây nứt, xô nghiêng bờ kè với tổng chiều dài khoảng 300 m ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều đoạn kè bị đứt, nứt toác ẢNH: NGÔ NHUNG

Mái kè bị đánh sập ẢNH: NGÔ NHUNG

Khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An thì tại vùng ven Thanh Hóa có sóng cao hơn 3 m ẢNH: NGÔ NHUNG

Chính quyền địa phương phải giăng dây cảnh báo khu vực sạt lở bờ kè ẢNH: NGÔ NHUNG



