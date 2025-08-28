Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Kè biển Hải Tiến trăm tỉ nứt toác sau bão số 5

Ngô Nhung
Ngô Nhung
28/08/2025 08:46 GMT+7

Tuyến kè bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa) có vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng đã bị sóng biển đánh nứt toác. Tuyến kè này đầu tư từ năm 2018 để bảo vệ các công trình, hạ tầng khu du lịch Hải Tiến và chống biển xâm thực.

Tâm bão số 5 không trực tiếp vào tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An thì ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh, sóng lớn. Sóng lớn với tần suất cao đã khiến tuyến kè biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa)  trị giá hơn 140 tỉ đồng nứt toác.

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 1.

Một đoạn kè bờ biển Hải Tiến thuộc địa phận thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Tiến) bị sóng đánh sụt nặng

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 2.

Tuyến kè biển Hải Tiến đầu tư năm 2018 có chiều dài hơn 3 km, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỉ đồng

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 3.

Mái kè nhiều đoạn bị sóng đánh bong tróc

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 4.

Sóng biển đánh sập mái kè và cuốn trôi đất đắp trong thân kè

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tỉnh UBND xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa), cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu bão, sóng biển với tần suất cao đã đánh sạt lở mái kè, một số điểm sụt, lún mặt bờ kè gây nứt, xô nghiêng bờ kè với tổng chiều dài khoảng 300 m

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 6.

Nhiều đoạn kè bị đứt, nứt toác

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 7.

Mái kè bị đánh sập

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 8.
Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 9.

Khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An thì tại vùng ven Thanh Hóa có sóng cao hơn 3 m

ẢNH: NGÔ NHUNG

Kè biển Hải Tiến nứt toác sau bão số 5 , thiệt hại lớn cho thanh hóa - Ảnh 10.

Chính quyền địa phương phải giăng dây cảnh báo khu vực sạt lở bờ kè

ẢNH: NGÔ NHUNG


