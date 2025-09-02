Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa có động thái đáng chú ý, cần khoảng lặng để vượt bão

V-League 2025 - 2026 mới trôi qua 3 vòng nhưng đã chứng kiến những biến động lớn. Tân binh Ninh Bình gây sốc khi toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +8 để chiếm ngôi đầu bảng. Xếp ngay sau là CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel (cùng có 7 điểm).

Tân binh Ninh Bình (giữa) là hiện tượng thú vị ở V-League mùa này ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở nhóm bám đuổi, CLB Nam Định chỉ xếp thứ 5 với 6 điểm. Hai chiến thắng cùng 1 thất bại không phải kết quả tệ, nhưng lối chơi thiếu chắc chắn cho thấy đương kim vô địch chưa đạt phong độ như kỳ vọng. Cùng có 6 điểm còn có CLB Hải Phòng, Hà Tĩnh và CLB Công an TP.HCM, tất cả đều hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt cho nhóm đầu. Bất ngờ khác đến từ CLB Hà Nội, khi đội bóng giàu thành tích này mới chỉ giành được 1 điểm (hiệu số -3) và đang đứng tận vị trí thứ 11. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đang gặp khó khăn với 3 trận toàn thua, xếp cuối bảng cùng hiệu số -5.

Chỉ sau 3 vòng, bức tranh V-League đã nhiều màu sắc, tạo nên khởi đầu khó lường. Đúng vào lúc cuộc đua đang nóng lên thì V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho hoạt động của các đội tuyển quốc gia. Quãng nghỉ này trở thành cơ hội quý giá để các CLB nhìn lại mình, điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật... Với Ninh Bình, đây là lúc để giữ đôi chân trên mặt đất, đồng thời phát triển những mảng miếng mới trong bối cảnh các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ về họ. Nam Định và Hà Nội có chất lượng đội hình tốt, nên vấn đề lớn nhất của hai đội này là xốc lại tâm lý và tìm ra lối chơi hiệu quả nhất.

Đội Thanh Hóa sẽ cùng nhau vượt qua bão tố Ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đang đối mặt với vô vàn "giông bão". Sau khi bầu Đoan bị vướng sự cố nghiêm trọng, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á cam kết vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch đầu tư, quản lý và phát triển bóng đá Thanh Hóa. Mức lương, thưởng và chế độ sinh hoạt của cầu thủ sẽ không có sự thay đổi nào. Ngày 1.9, Giám đốc điều hành CLB Cao Hoàng Đức đã gặp Ban Chấp hành Hội CĐV Thanh Hóa để khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội. Hơn bao giờ hết, CLB Thanh Hóa cần nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và tận dụng "khoảng lặng" này để làm bàn đạp trở lại mạnh mẽ.