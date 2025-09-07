Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/09/2025 12:06 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 7.9.2025, tâm bão số 7 ở trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 7 mạnh cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở trên đất liền vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Vào lúc 10 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vào lúc 22 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Dự báo do tác động của bão số 7, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13. Sóng cao 3–5 mét, biển động rất mạnh.

Bão số 7 có thể còn mạnh thêm, gây biển động rất mạnh

Bão số 7 có thể còn mạnh thêm, gây biển động rất mạnh

Lúc 7 giờ ngày 7.9, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88km/giờ), giật cấp 11.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

