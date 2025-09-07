Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 7 mạnh cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây khoảng 10 km/giờ.

Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở trên đất liền vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Vào lúc 10 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vào lúc 22 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Dự báo do tác động của bão số 7, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13. Sóng cao 3–5 mét, biển động rất mạnh.