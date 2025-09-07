Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lớn ở Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, liên tục trong 3 giờ sáng 7.9, bão số 7 (cơn bão Tapah) ít dịch chuyển và đã mạnh lên cấp 9. Lúc 7 giờ, tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc và 114,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc Biển Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11.

Hoàn lưu sau bão số 7 gây mưa lớn ở trung du và vùng núi phía đông Bắc bộ ẢNH: VNDMS

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, theo xu hướng đường dẫn thì cơn bão 7 sẽ di chuyển theo hướng tây bắc là chủ đạo và sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

Hiện nay, các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 8.9. Dự báo khi đổ bộ, cường độ bão có thể đạt tới cấp 10 - 11, giật tới cấp 13 - 14.

Dự báo của Việt Nam về bão số 7 khá tương đồng với các đài khí tượng quốc tế. Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông, cường độ bão sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13. Bão đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông vào khoảng sáng và trưa ngày 8.9.

Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 7 có nhiều điểm khác biệt so với nhiều cơn bão cùng thời kỳ trước đây.

Bão số 7 hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành của bão ở khu vực phía bắc của Biển Đông. Tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở phía bắc của khu vực bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc. Trong khoảng thời gian này, các cơn bão thường tác động đến Bắc bộ và bắt đầu lệch xuống phía nam và ảnh hưởng tới Trung bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào đất liền Trung Quốc.

Sau khi đi vào đất liền Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp. Sau đó, vùng áp thấp này sẽ trôi theo hướng tây, về phía nước ta.

Dự báo khoảng từ chiều và đêm ngày 9 - 11.9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ. Khu vực trọng tâm mưa lớn là các tỉnh trung du và vùng núi phía đông Bắc bộ.