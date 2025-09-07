Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 7 có thể còn mạnh thêm, gây biển động rất mạnh
Video Thời sự

Bão số 7 có thể còn mạnh thêm, gây biển động rất mạnh

TT Phát triển Nội dung số
07/09/2025 09:14 GMT+7

Lúc 7 giờ ngày 7.9, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88km/giờ), giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 7 hầu như ít dịch chuyển.

Bão số 7 có thể còn mạnh thêm, gây biển động rất mạnh

Lúc 7 giờ ngày 7.9.2025, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75–88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Vào lúc 7 giờ ngày 9.9, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão có cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vào lúc 19 giờ ngày 9.9, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Dự báo do tác động của bão, vùng biển khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13. Sóng cao 3–5 mét, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Chiều 6.9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 7 Dự báo bão số 7 Bão trên Biển Đông tin bão mới nhất dự báo thời tiết
Bình luận (0)

