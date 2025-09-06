Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10
Video Thời sự

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

06/09/2025 18:14 GMT+7

Chiều 6.9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 6.9.2025, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10–15 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12.

Đến 4 giờ ngày 8.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10–15 km/giờ và mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách Hồng Kông khoảng 110 km về phía nam đông nam. Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Đến 16 giờ ngày 8.9, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 9.9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Vị trí tâm bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ dưới cấp 6.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Theo dự báo, trong tháng 9, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông sẽ ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 2 đến 3 cơn). Trong đó, khả năng có từ 1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
