Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 6.9.2025, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10–15 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12.

Đến 4 giờ ngày 8.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10–15 km/giờ và mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách Hồng Kông khoảng 110 km về phía nam đông nam. Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Đến 16 giờ ngày 8.9, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 9.9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Vị trí tâm bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ dưới cấp 6.