Tháng 10 sẽ có không khí lạnh, miền Trung mưa lũ phức tạp

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4.9, ông Hoàng Đức Cường, Cục phó Cục Khí tượng thủy văn, cho biết dự báo năm nay không khí lạnh sẽ xuất hiện sớm, trùng với cao điểm mùa mưa bão nên diễn biến mưa lũ sẽ rất phức tạp, đặc biệt là ở khu vực miền Trung.

Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Hoàng Đức Cường cho rằng, từ nay đến cuối năm, bão, lũ, không khí lạnh sẽ là những từ khóa quan trọng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm, Biển Đông sẽ xuất hiện 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Theo quy luật hàng năm, từ tháng 9, các cơn bão có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung bộ, phía nam. Dự báo, miền Trung sẽ là khu vực trọng điểm ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

Đáng lưu ý, theo ông Hoàng Đức Cường, năm nay, không khí lạnh có khả năng năng xuất hiện sớm. Dự báo từ tháng 10 trở đi, Bắc bộ, Trung bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, sớm hơn so với thời điểm tháng 11 - tháng 12 theo quy luật hàng năm.

"Không khí lạnh đến sớm trong giai đoạn cao điểm mùa bão, nên tần suất gặp nhau giữa không khí lạnh và hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới là rất cao. Yếu tố này sẽ gây ra mưa lớn, lũ phức tạp ở miền Trung", ông Cường nói.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Cục phó Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh trong ngày 25.8 vừa qua gây thiệt hại nặng nề với 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương. Tổng thiệt hại vật chất do mưa bão gây ra khoảng 2.900 tỉ đồng.

Trước nhận định không khí lạnh xuất hiện từ tháng 10, mùa mưa bão, lũ phức tạp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến lưu ý, những hình thái thiên tai này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nông nghiệp, theo đó dự báo, cảnh báo sớm có vai trò quan trọng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Khí tượng thủy văn nâng cấp cơ sở vật chất, đồng bộ hóa dữ liệu khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn để cải thiện chất lượng dự báo để phục vụ nông nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng chống thiên tai.