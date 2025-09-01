Hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi Phúc Trạch bị ngập úng do mưa bão số 6

Ông Phan Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ha bưởi Phúc Trạch của người dân trên địa bàn bị ngập úng
ẢNH: TÂN KỲ
Hiện nay, bưởi Phúc Trạch đã đến kỳ thu hoạch song do bị ngập úng nên nhiều diện tích bị ảnh hưởng đến năng suất
Theo ông Thanh, 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, Công an xã Phúc Trạch đã hỗ trợ người dân thu hoạch số bưởi bị ngâm trong nước lũ
Công an xã Phúc Trạch đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ người dân thu hoạch khoảng 40.000 quả bưởi
Những quả bưởi Phú Trạch được thu hoạch chạy lũ chờ bán cho thương lái
Ngoài lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên xã Phúc Trạch cũng tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi
Mỗi quả bưởi Phúc Trạch hiện được bà con nông dân bán với giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng
Anh Trần Song Hào, Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch, cho hay 2 ngày qua, các đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ bà con thu hoạch được khoảng 1.500 quả bưởi
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Ngoài hỗ trợ thu hoạch, UBND xã Phúc Trạch cũng đang kêu gọi, kết nối để tiêu thụ bưởi cho người dân nhằm hạn chế thiệt hại
