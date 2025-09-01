Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi Phúc Trạch bị ngập úng do mưa bão số 6

Phạm Đức
Phạm Đức
01/09/2025 10:31 GMT+7

Hàng chục ha bưởi Phúc Trạch của người dân bị ngập úng do mưa bão số 6, gây ảnh hưởng đến năng suất. Để giảm bớt thiệt hại, chính quyền xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi.


Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 1.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ha bưởi Phúc Trạch của người dân trên địa bàn bị ngập úng

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 2.

Hiện nay, bưởi Phúc Trạch đã đến kỳ thu hoạch song do bị ngập úng nên nhiều diện tích bị ảnh hưởng đến năng suất

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 3.

Theo ông Thanh, 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, Công an xã Phúc Trạch đã hỗ trợ người dân thu hoạch số bưởi bị ngâm trong nước lũ

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 4.

Công an xã Phúc Trạch đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ người dân thu hoạch khoảng 40.000 quả bưởi

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 5.

Những quả bưởi Phú Trạch được thu hoạch chạy lũ chờ bán cho thương lái

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 6.

Ngoài lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên xã Phúc Trạch cũng tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 7.

Mỗi quả bưởi Phúc Trạch hiện được bà con nông dân bán với giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng

ẢNH: TÂN KỲ

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 8.

Anh Trần Song Hào, Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch, cho hay 2 ngày qua, các đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ bà con thu hoạch được khoảng 1.500 quả bưởi

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch sau khi bão số 6 gây ngập úng - Ảnh 9.

Ngoài hỗ trợ thu hoạch, UBND xã Phúc Trạch cũng đang kêu gọi, kết nối để tiêu thụ bưởi cho người dân nhằm hạn chế thiệt hại

ẢNH: TÂN KỲ


Khám phá thêm chủ đề

Phúc trạch Thu hoạch Quả bưởi Ngập úng tỉnh Hà Tĩnh
