Bão số 6: 100 hộ dân thôn vạn chài bị chia cắt do ngập lụt

Chiều 30.8, trao đổi với phóng viênThanh Niên, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bão số 6 đang áp sát đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị. Bão có dấu hiệu suy yếu nhưng vẫn có khả năng gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10 tại khu vực phía nam của tỉnh.

Chính quyền xã Hương Xuân di dời người dân ở vùng nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn ẢNH: TÂN KỲ

"Cấp gió đó có khả năng đổ cây, tốc mái, thiệt hại về nhà cửa. Biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền, lồng bè. Mưa đang có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn có mưa rất to. Lũ trên các sông đang lên, tình trạng ngập lụt, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Người dân tuyệt đối không được chủ quan", ông Bá nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mưa lớn kéo dài khiến nước sông La dâng nhanh, gây ngập lụt cho thôn vạn chài Tiền Phong. Hiện 100 hộ dân ở thôn này bị nước lũ tràn vào tầng 1, ngập khoảng 2 m và bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền xã đã yêu cầu người dân kê cao đồ đạc, đề phòng các sự cố.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở thôn vạn chài Tiền Phong ẢNH: TÂN KỲ

Tại xã Thạch Xuân, mưa lớn kéo dài khiến một số hộ dân vùng thấp trũng và trên một số tuyến đường ở các thôn Tân Sơn, Hòa Bình, Tân Lộc ngập cục bộ. Đặc biệt, nhiều diện tích lúa trên địa bàn bị đổ, ngập trong nước.

Mưa to khiến nước trên đồi núi cao chảy xuống tràn vào nhà nhiều hộ dân ở thôn Thuận Hòa (xã Hương Xuân), tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Chính quyền xã đã di dời 21 hộ dân với 71 nhân khẩu đến các nhà dân khác để đảm an toàn.

Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi Phúc Trạch ẢNH: TÂN KỲ

Lo ngại trước diễn biến phức tạp của bão số 6, nhiều hộ dân các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh... cũng đang khẩn trương thu hoạch bưởi Phúc Trạch tại các vùng thấp trũng.