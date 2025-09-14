Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế xanh

Tuần tới, TP.HCM và Nam bộ mưa lớn kéo dài

Chí Nhân
Chí Nhân
14/09/2025 08:56 GMT+7

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong hôm nay và cả tuần sau phổ biến có mưa vừa mưa to vào chiều tối và đêm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên.

Trong đêm qua và rạng sáng nay 14.9, mưa lớn diện rộng trên địa bàn TP.HCM. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại Thủ Đức là 53,6 mm. Mưa lớn cũng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên, lượng mưa ở trạm Xuân Lâm (Đắk Lắk) 62,8 mm. Về cơ bản, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài cả tuần tới. 

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ tuần tới mưa lớn kéo dài- Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM có mưa giông kéo dài trong tuần tới

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa do rãnh áp thấp có trục qua miền Nam có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía bắc, qua nam Trung bộ. Rãnh áp thấp này hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới và khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới. 

Chiều và đêm nay (14.9), khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM

Do hình thế thời tiết trên nên trong tuần tới, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ phổ biến ngày nhiều mây, nắng gián đoạn; chiều tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ, từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Rãnh áp thấp qua Nam bộ và nam Biển Đông hoạt động mạnh dần, kết hợp cùng vùng hội tụ gió gây mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ; mưa giông có thể tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới.

