Kinh tế Kinh tế xanh

Khả năng hình thành bão trên Biển Đông trong hôm nay

Chí Nhân
Chí Nhân
18/09/2025 06:52 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và đang mạnh lên thành bão trong hôm nay, có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông và đang mạnh lên thành bão. Hồi 1 giờ ngày 18.9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19 độ vĩ bắc và 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Khả năng hình thành bão trên Biển Đông trong hôm nay- Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 8 trên Biển Đông

NGUỒN: NCHMF

Trong hôm nay 18.9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, lúc 1 giờ ngày 19.9, vị trí tâm bão khoảng 21,3 độ vĩ bắc và 117,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Bão duy trì cường độ và tốc độ này đến ngày 20.9, sau đó suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão nên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5 - 4,5 m; biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM, khu vực giữa Biển Đông và phía tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 1,5 - 3m; biển động.

Trên đất liền, đêm qua và sáng sớm nay (18.9), xuất hiện mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng như: Hồ Thái Xuân (Đà Nẵng) 60,4 mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 92,6 mm, Ia Mơ (Gia Lai) 113,2 mm, Ia Lốp (Đắk Lắk) 80 mm…

Dự báo trong hôm nay, khu vực ven biển Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80 mm trong 3 giờ.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và có khả năng thành bão khi vào Biển Đông trong 2 ngày tới. Bên cạnh đó, dải hội tụ vắt ngang khu vực Trung bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên gây thời tiết xấu trên biển và mưa lớn trên đất liền khu vực miền Trung và Nam bộ.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
