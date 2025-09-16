Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Chí Nhân
Chí Nhân
16/09/2025 17:15 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện ở phía đông của đảo Luzon (Philippines) đang hướng về Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Chiều nay (16.9), áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tương đương 39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão- Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

NGUỒN: NCHMF

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm và đạt cấp 8 giật cấp 10 trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Đến 13 giờ ngày 18.9, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào khu vực bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, đêm 16 và ngày 17.9, các vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2 m. Riêng khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3 m; biển động.

Từ đêm 17.9, ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5 - 4,5 m; biển động mạnh.

Trên khu vực miền Trung và Nam bộ, trong chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tin liên quan

Hôm nay khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Hôm nay khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hôm nay có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa giông và sóng to gió lớn trên biển và cả trên đất liền.

Cảnh báo về vùng áp thấp mới trên Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới Bão trên Biển Đông Mưa giông mưa to Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận