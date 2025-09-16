Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Chiều nay (16.9), áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tương đương 39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.



Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão NGUỒN: NCHMF

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm và đạt cấp 8 giật cấp 10 trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Đến 13 giờ ngày 18.9, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào khu vực bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, đêm 16 và ngày 17.9, các vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2 m. Riêng khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3 m; biển động.

Từ đêm 17.9, ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5 - 4,5 m; biển động mạnh.

Trên khu vực miền Trung và Nam bộ, trong chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.