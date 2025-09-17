Dự báo áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 8

Sáng 17.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) có khả năng sẽ mạnh lên thành bão, sau đó đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2025.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2025 ẢNH: NCHMF

Cập nhật lúc 1 giờ sáng nay 17.9, tâm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc và 122,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cường độ cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 18.9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc đảo Luzon với cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đến 1 giờ ngày 19.9, cơn bão này sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. Vùng gần tâm bão, gió mạnh ở cường độ cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục mạnh lên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc Biển Đông nối với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo thời tiết trên biển hôm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Đông bắc Biển Đông có mưa bão từ đêm nay 17.9

Từ đêm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng cao 2,5 - 4,5 m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Ngoài ra, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông từ đêm có mưa bão. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 8 trên Biển Đông, dự báo trong ngày và đêm 18.9, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2,5 - 4,5 m, biển động mạnh. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.