Kinh tế Kinh tế xanh

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang mạnh lên thành bão

Chí Nhân
Chí Nhân
17/09/2025 07:06 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và có khả năng thành bão khi vào Biển Đông trong 2 ngày tới. Bên cạnh đó, dải hội tụ vắt ngang khu vực Trung bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên gây thời tiết xấu trên biển và mưa lớn trên đất liền khu vực miền Trung và Nam bộ.

Hình thái thời tiết trên khiến nhiều vùng trên Biển Đông có mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 - 4,5 m; trên đất liền khu vực miền Trung và Nam bộ có mưa diện rộng, cục bộ có mưa lớn.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang mạnh lên thành bão - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang mạnh lên có khả năng thành bão, nối với dải hội tụ nhiệt đới gây thời tiết xấu cho khu vực miền Trung và Nam bộ

NGUỒN: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17.9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 7 (từ 50 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 18.9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippines). Cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 1 giờ ngày 19.9, có khả năng vào khu vực đông bắc Biển Đông và mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc Biển Đông nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon nên vùng biển từ nam Quảng Trị đến Gia Lai, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Đêm 17.9, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng cao 2,5 - 4,5m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3m.

Khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông từ đêm có mưa bão. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên tại vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông ở mức cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, từ đêm qua và sáng sớm nay (17.9), khu vực từ TP.Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiều nơi trên 50mm như: Quảng Điền (Huế) 68,2mm, Ia Kênh (Gia Lai) 88,4mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 51,8mm…

Dự báo chiều và đêm nay khu vực từ TP.Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

