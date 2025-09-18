Ngập nặng sau mưa lớn ở TP.HCM: Hàng dài người kẹt trên đường hơn 1 tiếng

Lúc 17 giờ, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Khoảng 30 phút sau, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nặng. Cũng như những lần trước, đoạn ngập lần này kéo dài khoảng 500 m, tập trung ở khu vực từ đường Nguyễn Tử Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển.
Ngay đúng giờ tan tầm, đường đông nên việc di chuyển hết sức khó khăn. Ở một trường học, có phụ huynh phải bồng con, lội nước từ cổng trường ra khỏi điểm ngập.
Nhiều người chật vật giữa dòng nước khi xe chết máy, phải đẩy bộ hầu như suốt tuyến đường ngập. Thậm chí có người đi xe máy té ngã vì chạy vào đoạn có hố sâu. Nhiều người khác dừng trên lề đợi nước rút. Có người "ngâm mình" dưới mưa, đợi đến hơn 1 tiếng.
Trần Thị Như Quỳnh (ở phường An Khánh) cho biết đã phải chờ đợi đến hơn 1 tiếng trên lề đường mà không dám di chuyển. Chỗ chị đang đứng, nước ngập gần hết bánh xe máy nên chị mặc áo mưa, ngồi trên xe máy chờ nước rút. Trong năm qua, đây là lần đầu chị Quỳnh gặp phải tình trạng ngập sâu như vậy.
Khoảng 19 giờ, con đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu. Người dân chờ hai bên đường ngày càng nhiều. Những khúc có xe ô tô chết máy nằm bất động, các phương tiện di chuyển càng chậm chạp và khó khăn hơn.
Ông Nguyễn Hoàng Phi Vũ, người dân sống trên đường Nguyễn Duy Trinh cho biết: "Con đường này hễ mưa lớn là ngập. Tôi đã chứng kiến cảnh ngập này gần 10 năm nay. Mỗi lần ngập là giao thông như tê liệt, xe chết máy. Tôi phải lội nước đưa con đi học chứ không dám mang xe ra khỏi nhà".
Đến khoảng 20 giờ, dù nước đã rút bớt nhưng tình trạng ngập trên đường Nguyễn Duy Trinh vẫn tiếp diễn.
