Ngập nặng sau mưa lớn ở TP.HCM: Hàng dài người kẹt trên đường hơn 1 tiếng

Lúc 17 giờ, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Khoảng 30 phút sau, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nặng. Cũng như những lần trước, đoạn ngập lần này kéo dài khoảng 500 m, tập trung ở khu vực từ đường Nguyễn Tử Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển.

Ngay đúng giờ tan tầm, đường đông nên việc di chuyển hết sức khó khăn. Ở một trường học, có phụ huynh phải bồng con, lội nước từ cổng trường ra khỏi điểm ngập.

Chiều 18.9, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi, trong đó có khu vực phường Bình Trưng, TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 30 phút sau, đường Nguyễn Duy Trinh rơi vào tình trạng ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân đi lại hết sức khó khăn và khi xe chết máy, phải đẩy bộ qua điểm ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người chật vật giữa dòng nước khi xe chết máy, phải đẩy bộ hầu như suốt tuyến đường ngập. Thậm chí có người đi xe máy té ngã vì chạy vào đoạn có hố sâu. Nhiều người khác dừng trên lề đợi nước rút. Có người "ngâm mình" dưới mưa, đợi đến hơn 1 tiếng.

Trần Thị Như Quỳnh (ở phường An Khánh) cho biết đã phải chờ đợi đến hơn 1 tiếng trên lề đường mà không dám di chuyển. Chỗ chị đang đứng, nước ngập gần hết bánh xe máy nên chị mặc áo mưa, ngồi trên xe máy chờ nước rút. Trong năm qua, đây là lần đầu chị Quỳnh gặp phải tình trạng ngập sâu như vậy.

Khoảng 19 giờ, con đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu. Người dân chờ hai bên đường ngày càng nhiều. Những khúc có xe ô tô chết máy nằm bất động, các phương tiện di chuyển càng chậm chạp và khó khăn hơn.

Ô tô chết máy, nằm lại trên đường ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Hoàng Thị Lan (người dân sống trên đường Nguyễn Duy Trinh) phải bồng con, lội bộ qua điểm ngập để về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, trên lề đường, nhiều người bị mắc kẹt đến hơn 1 tiếng vì nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Hoàng Phi Vũ, người dân sống trên đường Nguyễn Duy Trinh cho biết: "Con đường này hễ mưa lớn là ngập. Tôi đã chứng kiến cảnh ngập này gần 10 năm nay. Mỗi lần ngập là giao thông như tê liệt, xe chết máy. Tôi phải lội nước đưa con đi học chứ không dám mang xe ra khỏi nhà".

Đến khoảng 20 giờ, dù nước đã rút bớt nhưng tình trạng ngập trên đường Nguyễn Duy Trinh vẫn tiếp diễn.

Một số người đi xe máy té ngã vì sụp hố nắp cống ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn đường ngập sâu nhất nằm trước Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức. Nơi đây nhân viên cấp thoát nước phải túc trực, liên tục trục vớt rác, khơi thông dòng chảy ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa ngập đúng vào giờ tan học nên nhiều học sinh được cha mẹ cõng về nhà ẢNH: PHẠM HỮU



