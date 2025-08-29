Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh

Khoảng gần 18 giờ tối ngày 29.8, mưa lớn ở TP.HCM gây ngập các tuyến đường, khiến nhiều người phải "rẽ sóng" hàng chục km, vất vả trên đường về nhà.

Trời nhá nhem tối, lượng phương tiện tham gia giao thông giờ tan tầm đổ dồn ra nhiều tuyến đường. Cùng lúc đó, mưa to khiến việc di chuyển của người dân càng khó khăn hơn. Ở những đoạn đường trũng, nước không thoát kịp gây ngập gần nửa bánh xe máy.

Mênh mông biển nước trên đường Nguyễn Xiển thuộc phường Long Bình (TP.HCM) tối nay ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa to bắt đầu xuất hiện lúc gần 18 giờ trên đường Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Phước Long (TP.HCM) ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa, ngập ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân trên đường Nguyễn Duy Trinh ở phường Phú Hữu ẢNH: PHAN DIỆP

Đường Nguyễn Duy Trinh có nhiều đoạn ngập ẢNH: PHAN DIỆP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực TP.Thủ Đức cũ, hơn 10 km từ đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) đến đường Nguyễn Duy Trinh (phường Phú Hữu) và Nguyễn Xiển (phường Long Bình) có rất nhiều đoạn ngập sâu.

Trong khi đó tại đường Hồ Học Lãm thuộc phường An Lạc (TP.HCM) cũng như khu vực chợ Khu phố 2 cũng lênh láng nước sau cơn mưa khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. Nhiều xe đi qua đoạn ngập nước bị chết máy, phải dẫn bộ.

Giao thông hỗn loạn, nhiều người ngã xe giữa biển nước trên đường Nguyễn Xiển ẢNH: PHAN DIỆP

Người dân chật vật trên đường về nhà ẢNH: PHAN DIỆP

Trong khi đó, đường Hồ Học Lãm thuộc phường An Lạc cũng mênh mông nước sau cơn mưa lớn ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người đến đoạn ngập chần chừ, không dám đi xe qua ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Mưa lớn ở TP.HCM tối 29.8: Đường ngập lênh láng, nhiều người vất vả mưu sinh

Bán hàng rong trên đường này, một người đàn ông cho biết đây là một trong những đoạn ngập nặng nhất của phường, mỗi lần trời mưa lớn, nước đen ngòm dâng lên, xe máy, ô tô di chuyển qua tạo thành những cơn sóng tạt vào bờ.

"Mỗi lần trời mưa xối xả là xác định ngập, bán ế luôn. Nước mênh mông vậy thì đâu ai ghé mua. Hôm nay mưa kéo dài, tới tối vẫn chưa tạnh, cứ ngồi đợi khách vậy chứ cũng không biết làm gì", người này thở dài.

Nước đen dâng lên tới vỉa hè, nhiều gánh hàng rong ế ẩm ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe chết máy, người dân chật vật qua "biển nước" trên đường Hồ Học Lãm ẢNH: CAO AN BIÊN

Cập nhật lúc 19 giờ 30 phút, đường Hồ Học Lãm vẫn ngập, nước rút chậm. Thời tiết ở khu vực này vẫn còn mưa rả rích.