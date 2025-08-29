Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh

Phan Diệp - Cao An Biên
29/08/2025 19:47 GMT+7

Chiều tối nay 29.8, trước ngày nghỉ lễ 2.9 xuất hiện mưa lớn ở TP.HCM. Cơn mưa xối xả khiến một số tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng tới việc di chuyển, mưu sinh của người dân.

Khoảng gần 18 giờ tối ngày 29.8, mưa lớn ở TP.HCM gây ngập các tuyến đường, khiến nhiều người phải "rẽ sóng" hàng chục km, vất vả trên đường về nhà.

Trời nhá nhem tối, lượng phương tiện tham gia giao thông giờ tan tầm đổ dồn ra nhiều tuyến đường. Cùng lúc đó, mưa to khiến việc di chuyển của người dân càng khó khăn hơn. Ở những đoạn đường trũng, nước không thoát kịp gây ngập gần nửa bánh xe máy.

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 1.

Mênh mông biển nước trên đường Nguyễn Xiển thuộc phường Long Bình (TP.HCM) tối nay

ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 2.

Mưa to bắt đầu xuất hiện lúc gần 18 giờ trên đường Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Phước Long (TP.HCM)

ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 3.

Mưa, ngập ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân trên đường Nguyễn Duy Trinh ở phường Phú Hữu

ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 4.

Đường Nguyễn Duy Trinh có nhiều đoạn ngập

ẢNH: PHAN DIỆP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực TP.Thủ Đức cũ, hơn 10 km từ đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) đến đường Nguyễn Duy Trinh (phường Phú Hữu) và Nguyễn Xiển (phường Long Bình) có rất nhiều đoạn ngập sâu.

Trong khi đó tại đường Hồ Học Lãm thuộc phường An Lạc (TP.HCM) cũng như khu vực chợ Khu phố 2 cũng lênh láng nước sau cơn mưa khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. Nhiều xe đi qua đoạn ngập nước bị chết máy, phải dẫn bộ.

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 5.
Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 6.

Giao thông hỗn loạn, nhiều người ngã xe giữa biển nước trên đường Nguyễn Xiển

ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 7.
Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 8.

Người dân chật vật trên đường về nhà

ẢNH: PHAN DIỆP

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 9.

Trong khi đó, đường Hồ Học Lãm thuộc phường An Lạc cũng mênh mông nước sau cơn mưa lớn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 10.

Nhiều người đến đoạn ngập chần chừ, không dám đi xe qua

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Mưa lớn ở TP.HCM tối 29.8: Đường ngập lênh láng, nhiều người vất vả mưu sinh

Bán hàng rong trên đường này, một người đàn ông cho biết đây là một trong những đoạn ngập nặng nhất của phường, mỗi lần trời mưa lớn, nước đen ngòm dâng lên, xe máy, ô tô di chuyển qua tạo thành những cơn sóng tạt vào bờ.

"Mỗi lần trời mưa xối xả là xác định ngập, bán ế luôn. Nước mênh mông vậy thì đâu ai ghé mua. Hôm nay mưa kéo dài, tới tối vẫn chưa tạnh, cứ ngồi đợi khách vậy chứ cũng không biết làm gì", người này thở dài. 

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 11.

Nước đen dâng lên tới vỉa hè, nhiều gánh hàng rong ế ẩm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 12.

Mưa lớn ở TP.HCM tối nay: Đường ngập lênh láng, hàng rong vất vả mưu sinh- Ảnh 13.

Xe chết máy, người dân chật vật qua "biển nước" trên đường Hồ Học Lãm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cập nhật lúc 19 giờ 30 phút, đường Hồ Học Lãm vẫn ngập, nước rút chậm. Thời tiết ở khu vực này vẫn còn mưa rả rích.

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 3 Wipha: TP.HCM mưa xối xả từ sáng, ngập nước nhiều nơi

Ảnh hưởng bão số 3 Wipha: TP.HCM mưa xối xả từ sáng, ngập nước nhiều nơi

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, sáng cuối tuần 19.7, TP.HCM có mưa xối xả. Sau mưa, một số tuyến đường nước rút chậm, ngập kéo dài.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn ở TP.HCM thời tiết TP.HCM hôm nay mưa lớn ngập ở TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận