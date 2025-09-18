Bão số 8 ảnh hưởng ra sao đến thời tiết Việt Nam?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa nay 18.9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, có tên quốc tế quốc tế là bão Mitag.

Dự báo đường đi của bão số 8 trên Biển Đông ẢNH:VNDMS

13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc và 118,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão số 8 đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ, bão số 8 di chuyển tây bắc và mạnh lên cấp 9. Chiều tối mai 19.9, bão số 8 sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 8 dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng vẫn gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên biển và đất liền Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3 - 5 m; biển động rất mạnh.

Trong ngày và đêm mai 19.9, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, dự báo trong khoảng ngày 22 - 23.8, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.