Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, mạnh lên thành bão số 8, gây mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 17.9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines) đã đi vào Biển Đông và dự báo trong hôm nay sẽ mạnh lên thành bão số 8.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ẢNH: VNDMS

1 giờ sáng nay 18.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc và 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 8, hôm nay vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông: gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5 - 4,5 m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM, khu vực giữa Biển Đông và phía tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 1,5 - 3 m. Trong ngày và đêm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông bắt đầu có mưa bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 8, mưa lớn xảy ra ở ven biển miền Trung (từ Nghệ An đến TP.Huế) và một số nơi ở Bắc bộ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18.9, ven biển Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa lớn trên 70 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 70 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ. Khu vực từ TP.Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Mưa lớn cục bộ ở các khu vực nói trên có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.