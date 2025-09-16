Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh từ tháng 10, miền Trung mưa lớn dồn dập

Phan Hậu
Phan Hậu
16/09/2025 10:10 GMT+7

Dự báo từ tháng 10 trở đi, các tỉnh miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh với cường độ mạnh. Các tỉnh miền Trung sẽ mưa lớn dồn dập trong 3 tháng cuối năm.

Nhận định xu hướng khí hậu, diễn biến thời tiết từ nay cho đến cuối năm và những tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về không khí lạnh, mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh từ tháng 10, miền Trung mưa lớn dồn dập- Ảnh 1.

Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh từ tháng 10

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời kỳ từ tháng 10 - 12, ENSO (một hiện tượng khí hậu tự nhiên có tính chu kỳ trên quy mô toàn cầu) có khả năng duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina. Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 11 - 12  có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10 - 12, Biển Đông có khả năng xuất hiện 4 - 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo từ tháng 10 trở đi, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất. Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 - 12. Rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Trong tháng 1 - 2.2026, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh và bắt đầu suy giảm dần từ tháng 3.2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ tháng 10 - 11, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở miền Trung. Dự báo trong thời kỳ này, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Trong thời kỳ tháng 10 - 11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%. Trong tháng 12, tổng lượng mưa các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 50 mm. Đặc biệt ở phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cao hơn từ 50 - 100 mm so với trung bình nhiều năm.

Các tỉnh miền Trung từ tháng 1 - 3.2026 còn có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và giông. Người dân cần đề phòng trong mưa giông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, sét và gió giật mạnh.

