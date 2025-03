Miền Bắc rét đậm đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 27.3, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Dự báo, từ chiều và đêm mai 28.3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ; sau đó lan rộng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

Không khí lạnh cuối mùa gây ra rét đậm ở miền Bắc sẽ kéo dài khoảng 5 - 6 ngày ẢNH: ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung bộ khoảng 17 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C. Thời điểm rét nhất ở thủ đô được dự báo khoảng ngày 1.4 khi nhiệt độ thấp nhất còn 16 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, không khí lạnh gây rét đậm ở miền Bắc sẽ kéo dài từ 28.3 - 2.4, từ ngày 3.4, thời tiết ấm dần lên. Nhiều khả năng, đây cũng là một trong những đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa rét năm nay.

Trên biển, từ chiều 28.3, vịnh Bắc bộ gió chuyển đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m. Từ đêm 28.3, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 28.3, vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào. Khả năng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng, giao thông. Ngoài ra, đề phòng gió mạnh gây sóng lớn trên biển, nguy hiểm cho tàu thuyền.

Sang tháng 4, không khí lạnh sẽ hoạt động với cường độ yếu dần, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.