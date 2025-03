Không khí lạnh tràn về miền Bắc, cảnh báo thiên tai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh thời điểm này dễ kèm theo mưa đá, giông lốc ẢNH: SƠN LA

Dự báo, từ chiều và đêm 28.3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. Sau đó lan rộng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; khu vực Bắc Trung bộ khoảng 17 - 19 độ C.

Hà Nội, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 16 - 18 độ C.

Trên biển, từ chiều 28.3, vịnh Bắc bộ gió chuyển đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 28.3, vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào. Khả năng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng, giao thông. Ngoài ra, đề phòng gió mạnh gây sóng lớn trên biển, nguy hiểm cho tàu thuyền.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là thời điểm giao mùa, thời tiết miền Bắc đang bắt đầu chuyển từ lạnh sang ấm nên rất dễ xảy ra các hiện tượng mưa đá, giông lốc (từ tháng 3 - tháng 5).

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mây đen kéo đến, gió mạnh, nhiệt độ không khí giảm mạnh, người dân đang đi ngoài đường nên dừng lại tìm chỗ trú ẩn, đội mũ bảo hiểm tránh mưa đá rơi vào đầu, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục di chuyển để tránh trơn ngã.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, từ 17 giờ 30 - 18 giờ 45 ngày 25.3, trên địa bàn 5 huyện: Mường La, Thuận Châu (Sơn La); Mường Nhé, Tuần Giáo, Điện Biên Đông (Điện Biên) đã xảy ra giông lốc, kèm theo mưa đá khiến 1 người bị thương, 390 ngôi nhà hư hỏng.