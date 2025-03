Mùa mưa ở miền Bắc: Có 4 - 5 trận lũ, lưu lượng nước thiếu hụt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm trong tuần đầu tháng 3. Từ tháng 4 - tháng 6, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính.

Mùa mưa ở miền Bắc dự báo sẽ có 4 - 5 trận lũ, lưu lượng nước thiếu hụt ẢNH: TÙNG ĐINH

Trong điều kiện trung tính, từ tháng 4 - tháng 6, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,3 cơn).

Về tổng lượng mưa, trong tháng 4, miền Bắc có mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (phổ biến từ 70 - 120 mm, vùng núi có nơi trên 150 mm); tháng 5 phổ biến cao hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm, riêng vùng núi có nơi thấp hơn 5 - 15% (phổ biến từ 120 - 220 mm, vùng núi có nơi trên 250 mm); tháng 6 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (phổ biến từ 150 - 250 mm, khu vực vùng núi 250 - 500 mm, có nơi trên 500 mm).

Trong 3 tháng tới, lưu lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên; dòng chảy đến hồ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 40%; dòng chảy đến hồ Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20%.

Dòng chảy trên các sông chính khu vực miền Bắc có xu thế tăng và ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50%, riêng dòng chảy hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5%. Từ tháng 5 - tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng xuất hiện các đợt lũ nhỏ.

Từ tháng 7 - tháng 9, tổng lượng mưa ở miền Bắc ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, trong tháng 7 - tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến 250 - 450 mm, có nơi cao hơn 500 mm; tháng 9 phổ biến 150 - 250 mm, có nơi cao hơn.

Trong tháng 7 - tháng 9, mực nước trên các sông chính khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện 4 - 5 đợt lũ. Lượng dòng chảy trên các sông chính ở khu vực miền Bắc ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5 - 40%.

Mùa lũ chính năm 2025, trên các sông khu vực miền Bắc khả năng xuất hiện đúng theo thời kỳ trung bình nhiều năm. Mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động 1 đến báo động 2, các sông suối nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3, ở mức thấp hơn năm 2024 và thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên sông Đà như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40%; đến các hồ Tuyên Quang trên sông Gâm và Thác Bà trên sông Chảy thiếu hụt từ 5 - 20%.