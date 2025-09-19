Bão Ragasa mạnh lên siêu bão, gió cấp 16, sóng cao 10 m trên Biển Đông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo ngày 23.9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành siêu bão.

Bão Ragasa sẽ mạnh lên siêu bão khi tiến vào Biển Đông trong ngày 23.9 ẢNH: VNDMS

"Không chỉ Việt Nam, các đài khí tượng quốc tế hiện nay đều có chung nhận định cơn bão Rasaga sẽ mạnh lên siêu bão trên Biển Đông", ông Hưởng nói.

Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng yêu cầu chủ động, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với cơn bão Ragasa.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 23.9, bão Ragasa đi vào bắc Biển Đông với gió cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều ngày 22.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9. Để chủ động ứng phó với cơn bão này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bão Ragasa gây mưa lớn ở Bắc bộ, Trung bộ

Bão Ragasa khi đi vào Biển Đông sẽ là cơn bão số 9 và là siêu bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, khoảng ngày 25 - 27.9, các tỉnh Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 19.9, bão số 8 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với gió cấp 8 - 9, bão di chuyển hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và đất liền Việt Nam.

Cụ thể, vùng biển bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 3 - 4,5 m, biển động mạnh. Hoàn lưu sau bão số 8 sẽ gây ra mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc trong ngày 21 - 23.9.