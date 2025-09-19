Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Ragasa mạnh lên siêu bão, gió cấp 16, sóng cao 10 m trên Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
19/09/2025 18:12 GMT+7

Dự báo ngày 23.9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên siêu bão, cường độ gió mạnh cấp 14 - 16, gây ra những đợt sóng cao 10 m, biển động dữ dội.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo ngày 23.9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành siêu bão.

Bão Ragasa mạnh lên siêu bão, gió cấp 16, sóng cao 10 m trên Biển Đông- Ảnh 1.

Bão Ragasa sẽ mạnh lên siêu bão khi tiến vào Biển Đông trong ngày 23.9

ẢNH: VNDMS

"Không chỉ Việt Nam, các đài khí tượng quốc tế hiện nay đều có chung nhận định cơn bão Rasaga sẽ mạnh lên siêu bão trên Biển Đông", ông Hưởng nói.

Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng yêu cầu chủ động, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với cơn bão Ragasa.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 23.9, bão Ragasa đi vào bắc Biển Đông với gió cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông. 

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều ngày 22.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9. Để chủ động ứng phó với cơn bão này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bão Ragasa gây mưa lớn ở Bắc bộ, Trung bộ

Bão Ragasa khi đi vào Biển Đông sẽ là cơn bão số 9 và là siêu bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, khoảng ngày 25 - 27.9, các tỉnh Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 19.9, bão số 8 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với gió cấp 8 - 9, bão di chuyển hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn ảnh hưởng đến thời tiết trên biển và đất liền Việt Nam.

Cụ thể, vùng biển bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 3 - 4,5 m, biển động mạnh. Hoàn lưu sau bão số 8 sẽ gây ra mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc trong ngày 21 - 23.9.

Tin liên quan

Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lớn ở Việt Nam

Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lớn ở Việt Nam

Dự báo trong hôm nay 19.9, bão số 8 đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng hoàn lưu sau bão sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Bão Ragasa đang hướng vào Biển Đông, miền Bắc hứng 2 đợt mưa lớn

Khám phá thêm chủ đề

Bão Ragasa Bão số 9 siêu bão mưa lớn bão số 8
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận