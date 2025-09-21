Siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông 'có thể đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay 21.9, vị trí tâm bão Ragasa ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc và 127,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 13, tương đương tốc độ gió từ 134 - 149 km/ giờ. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Dự báo bão Ragasa có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam ẢNH: VNDMS

Dự báo đến 1 giờ ngày 22.9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 240 km về phía đông. Cường độ bão mạnh lên cấp 14 - 15, giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 km/giờ và tiếp tục mạnh lên.

Dự báo đến 1 giờ ngày 23.9, bão Ragasa đã mạnh lên siêu bão, cường độ gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Tâm bão nằm trên vùng biển phía bắc đảo Luzon. Dự báo rạng sáng 24.9, siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, từ đêm ngày 23.9, vùng biển nguy hiểm trên khu vực phía đông bắc Biển Đông là từ phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 118 độ kinh đông.

Vùng biển này có cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn. Ở cấp độ này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tương đương đạt cấp 15 - 16, giật trên cấp 17 có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn.

Bắt đầu từ rạng sáng ngày 24.9, vùng biển nguy hiểm do ảnh hưởng siêu bão Ragasa là phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều 22.9, vùng biển khu vực phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng cấp 8 - 9, giật cấp 11. Dự báo từ đêm 22.9, gió mạnh tăng lên cấp 10 - 13. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4 - 8 m. Vùng gần tâm bão Ragasa đi qua sẽ có sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội.