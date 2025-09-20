Bão Ragasa mạnh lên cấp 12, Biển Đông sẽ có sóng cao 10 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13 giờ hôm nay 20.9, tâm bão Ragasa ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc và 129,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía đông. Vùng gần tâm bão đi qua, sức gió mạnh nhất ở cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Bão Ragasa mạnh lên cấp 12, đang hướng vào Biển Đông ẢNH: VNDMS

Dự báo đến 13 giờ ngày mai 21.9, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 490 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 13 - 14, giật trên cấp 17, có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đến 13 giờ ngày 22.9, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 220 km về phía bắc đông bắc. Vùng gần tâm bão, cường độ mạnh cấp 15 - 16, giật trên cấp 17 và tiếp tục mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều 22.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Dự báo từ đêm 22.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông gió mạnh tăng lên cấp 10 - 13, sóng biển cao 4 - 8 m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 10 m; biển động dữ dội.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động ở phía đông khu vực bắc Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong ngày 23.9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, sẽ mạnh lên siêu bão và đây là cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, dự báo các tỉnh Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế sẽ có một đợt mưa lớn từ ngày 25 - 27.9.