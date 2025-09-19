Hồi 19 giờ ngày 19.9.2025, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tương đương khoảng 75-88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão Ragasa tăng cấp nhanh, hướng vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 19 giờ ngày 20.9, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ và có thể mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 680 km về phía đông. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.