Hàng chục học sinh Quảng Trị nhập viện vì ngộ độc: Truy nguồn gốc thức ăn

Sáng nay (27.9), ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị), cho biết địa phương đã tổ chức họp các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày học sinh ăn có hợp đồng suất ăn, được cung cấp bởi một phụ nữ ở ngoài địa bàn xã. Công an đang điều tra nguồn gốc, trong khi ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm tra.

Các học sinh đang được điều trị, tình hình sức khỏe đã ổn định ẢNH: THANH LỘC

Trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26.9, đến nay ghi nhận 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 8 giờ ngày 26.9, sau bữa ăn sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, đi ngoài...

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 25 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị. Đến nay, có tổng cộng 40 học sinh được chuyển viện để thăm khám, điều trị.

