Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que: 65 học sinh nôn ói, tiêu chảy

Ngày 26.9, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, trong ngày 26.9 đơn vị này đã phối hợp cùng UBND phường Long Bình, Công an phường Long Bình để đi thực tế ghi nhận sự việc liên quan thông tin của người dân về việc nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì que.

"Theo thống kê từ ngày 22.9 đến ngày 26.9 rải rác có 65 học sinh của trường V.S nghỉ học do xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy..., trong đó có 8 ca nhập viện rải rác tại 3 bệnh viện gần trường. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe các bé cơ bản dần ổn", đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cho hay.

Khai thác thông tin, các bé cho biết có ăn bánh mì từ các xe bánh mì bán quanh khu vực trường và lân cận. Có khoảng 3-4 xe bánh mì que đặt rải rác quanh khu vực cư dân, nghi ngờ chung một chủ.

"Hiện chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng và báo cáo vụ việc về Sở Y tế TP.HCM để tiếp tục làm rõ", đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, chia sẻ.

Một trường hợp trẻ nhập viện do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì que ẢNH: H.N

Hàng loạt trẻ, phụ huynh nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì que

Như Thanh Niên Online đưa tin, liên tiếp hàng loạt trường hợp các phụ huynh và học sinh tại phường Long Bình, TP.HCM xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt... phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì que.

Chị Thanh Hương (25 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, chị làm việc tại một trung tâm dạy vẽ. Khoảng 18 giờ, ngày 23.9, chị cùng 2 giáo viên khác và 4 học sinh có ăn bánh mì que bán gần cổng trường V.S. Sau khi ăn về thì chị và các bé lần lượt xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi... Chị được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, trong khi đó một giáo viên khác cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, người còn lại cấp cứu ở Bệnh viện Lê Văn Việt. 4 học sinh còn lại nhập viện tại các nơi khác, trong đó có 1 bé nhập viện Bệnh viện Vinmec được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

"Từ 13 giờ chiều 24.9, tôi mê man đến tối 25.9 mới tỉnh, hiện giờ còn mệt, sốt 39, 40 độ, tay chân mỏi không cầm nổi điện thoại", chị Hương kể lại.

Một trường hợp trẻ 13 tuổi nhập viện với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn ẢNH: T.H

Tương tự, chị K.N.P (45 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, sáng 23.9 chị và con gái trong lúc đi bộ có đi ngang qua một tiệm bánh mì đối diện cổng trường V.S. "Do bé biếng ăn nên chị ăn luôn phần thừa của bé. Sau khi ăn xong một lúc thì chị thấy trong người khó chịu, đau đầu, mắc ói, tiêu chảy", chị P. chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Đăng Anh Tuấn (ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, anh rất bức xúc khi cả vợ bầu và con nhỏ của anh đều bị các triệu chứng nôn ói sau khi ăn bánh mì cũng mua tại tiệm đối diện cổng trường V.S. "Cả hai khi đi khám đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn", anh Tuấn nói.

Anh Trương Bính có con đang điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết: "Sau khi bé ăn bánh mì mua tại tiệm đối diện cổng trường vào 18 giờ ngày 23.9 thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt...".