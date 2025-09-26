Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

TP.HCM: Hàng loạt trẻ, phụ huynh nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì

Lê Cầm
Lê Cầm
26/09/2025 13:27 GMT+7

Liên tiếp hàng loạt trường hợp các phụ huynh và học sinh tại phường Long Bình, TP.HCM xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt... phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì que.

Rối loạn tiêu hóa sau ăn bánh mì que bán gần cổng trường

Chị Thanh Hương (25 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, cô làm việc tại một trung tâm dạy vẽ. Khoảng 18 giờ, ngày 23.9, cô cùng 2 giáo viên khác và 4 học sinh có ăn bánh mì que bán gần cổng trường V.S. Sau khi ăn về thì cô và các bé lần lượt xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi... Cô được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, trong khi đó một giáo viên khác cấp cứu tại Bênh viện Lê Văn Thịnh, người còn lại cấp cứu ở Bệnh viện Lê Văn Việt. 4 học sinh còn lại nhập viện tại các nơi khác, trong đó có 1 bé nhập viện Bệnh viện Vinmec được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

"Từ 13 giờ chiều 24.9, tôi mê man đến tối 25.9 mới tỉnh, hiện giờ còn mệt, sốt 39, 40 độ, tay chân mỏi không cầm nổi điện thoại", chị Hương kể lại.

Tương tự, chị K.N.P (45 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, sáng 23.9 chị và con gái trong lúc đi bộ có đi ngang qua một tiệm bánh mì đối diện cổng trường V.S. "Do bé biếng ăn, chỉ ăn ít nên chị ăn luôn phần thừa của bé. Sau khi ăn xong một lúc thì bắt đầu thấy trong người khó chịu, đau đầu, mắc ói, tiêu chảy", chị P. chia sẻ.

- Ảnh 1.

Chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn của vợ anh Tuấn

ẢNH: A.T

Trong khi đó, anh Trần Đăng Anh Tuấn (ở phường Long Bình, TP.HCM) cho biết, anh rất bức xúc khi cả vợ bầu và con nhỏ của anh đều bị các triệu chứng nôn ói sau khi ăn bánh mì cũng mua tại tiệm đối diện cổng trường V.S. "Cả hai khi đi khám đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn", anh Tuấn nói.

Anh Trương Bính có con đang điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết: "Sau khi bé ăn bánh mì mua tại tiệm đối diện cổng trường vào 18 giờ ngày 23.9 thì xuất hiện triệu chứng ngộ độc như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt... Cùng lớp con tôi cũng có các bạn nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì chung chỗ trên", anh Bính chia sẻ.

- Ảnh 2.

Trẻ nhập viện do rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói...

ẢNH: H.N

Tình trạng tương tự cũng xảy ra khi mua bánh mì tại một tiệm trên đường Nguyễn Văn Tăng

Chị Phạm Thủy cho biết sáng thứ 3 (23.9), chồng chị và 3 con mua bánh mì que T.H trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình) thì đêm đó cũng xuất hiện triệu chứng sốt, nôn ói. 

"3 đứa con của tôi bị sốt ói trong 24 tiếng đồng đồ, sau đó hết sốt thì còn ói và tiêu chảy đi cầu liên tục, người mệt lả. Còn chồng tôi thì chiều đó bay về quê cũng gặp hiện tượng sốt ói nhưng nhẹ hơn các con", chị Thủy kể lại.

Tương tự, vợ chồng chị P.N cũng mua bánh mì que tại tiệm T.H khoảng 10 giờ sáng 24.9 để ăn. Sau khi ăn thì xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy, sốt. Đến sáng nay vợ chồng chị đến bệnh viện để kiểm tra.

- Ảnh 3.

Một trường hợp nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì que

ẢNH: T.H

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, cho biết trung tâm đã nắm thông tin về vụ việc và đang thống kê số liệu, thông tin chi tiết để báo cáo về Sở Y tế TP.HCM.

"Người dân xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như nôn ói, sốt, đau bụng... nên có đến các cơ sở y tế để kiểm tra", bác sĩ Sang khuyến cáo.

Về phía tiệm bánh mì đối diện cổng trường V.S - nơi nhiều người phản ánh về tình trạng xuất hiện triệu chứng ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cũng đã lên tiếng trên group H.V.HG.P. Theo đó, chị Mai Trần (làm việc tại tiệm bánh mì) cho biết, tiệm cũng đã nhận được thông tin vì những sự cố ngoài ý muốn đáng tiếc ảnh hưởng sức khỏe của mọi người và các bé. Tiệm sẽ tạm ngưng bán trong thời gian này và gửi mẫu đi xét nghiệm, kiểm tra lại toàn bộ quy trình.

Bình luận

