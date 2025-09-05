Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn thịt cóc, 9 trẻ bị ngộ độc phải cấp cứu

Trần Hiếu
Trần Hiếu
05/09/2025 16:05 GMT+7

9 em nhỏ rủ nhau tìm bắt cóc và tự làm thịt cóc để ăn. Sau khi ăn thịt cóc được khoảng 30 phút, các em có các triệu chứng ngộ độc.

Tin từ UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai ngày 5.9 cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra vụ ngộ độc do ăn thịt cóc khiến 9 trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào chiều 4.9, các em này rủ nhau tìm bắt cóc và tự làm thịt cóc để ăn. 9 em (trong độ tuổi từ 10 - 14) đều trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom. Sau khi ăn thịt cóc được khoảng 30 phút, các em có các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng công an xã khẩn trương đưa 9 em đến Trạm y tế xã Ia Dom để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.

Nhờ khẩn trương đưa các em bị ngộ độc đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, nên không có trường hợp nào nguy kịch. Đến chiều 5.9, 9 em sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết người dân trên địa bàn còn hiểu biết hạn chế về chất độc từ thịt cóc nên rất chủ quan. Ngay trong tối 4.9, UBND xã cùng đoàn thể đã xuống thôn Mook Trang để tuyên truyền, cảnh báo người dân về chất độc của thịt cóc và khuyến cáo người dân không nên dùng thịt cóc làm thực phẩm để tránh xảy ra ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong.

Tin liên quan

Gia Lai: Ăn thịt cóc, 2 trẻ em tử vong

Gia Lai: Ăn thịt cóc, 2 trẻ em tử vong

3 cháu nhỏ ở Gia Lai rủ nhau ăn thịt cóc, 2 cháu đã tử vong, còn một cháu đang điều trị tại bệnh viện.

Khám phá thêm chủ đề

thịt cóc ăn thịt cóc ngộ độc Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận