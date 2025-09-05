Ăn thịt cóc, 9 trẻ bị ngộ độc phải cấp cứu

Tin từ UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai ngày 5.9 cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra vụ ngộ độc do ăn thịt cóc khiến 9 trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào chiều 4.9, các em này rủ nhau tìm bắt cóc và tự làm thịt cóc để ăn. 9 em (trong độ tuổi từ 10 - 14) đều trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom. Sau khi ăn thịt cóc được khoảng 30 phút, các em có các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng công an xã khẩn trương đưa 9 em đến Trạm y tế xã Ia Dom để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.

Nhờ khẩn trương đưa các em bị ngộ độc đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, nên không có trường hợp nào nguy kịch. Đến chiều 5.9, 9 em sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết người dân trên địa bàn còn hiểu biết hạn chế về chất độc từ thịt cóc nên rất chủ quan. Ngay trong tối 4.9, UBND xã cùng đoàn thể đã xuống thôn Mook Trang để tuyên truyền, cảnh báo người dân về chất độc của thịt cóc và khuyến cáo người dân không nên dùng thịt cóc làm thực phẩm để tránh xảy ra ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong.