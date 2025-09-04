Gia Lai: Xử phạt, đình chỉ cơ sở nấu ăn làm 131 người ngộ độc

Ngày 4.9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khiến 131 người bị ngộ độc sau bữa tiệc tân gia.

Trước đó, chiều 31.8, sau khi dự tiệc tại nhà một hộ dân ở thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao, Gia Lai), 131 người có triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt… phải nhập viện cấp cứu. Đến nay, tất cả các nạn nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Bữa tiệc do cơ sở nấu ăn của bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, ở cùng xã) đảm trách. Thực đơn gồm bánh bao, chả, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, sữa chua, bia và nước ngọt.

Nhiều người phải nhập viện điều trị ngộ độc sau khi dự tiệc tân gia ẢNH: AMA KHẢI

Sau khi xảy ra vụ việc, đoàn liên ngành đã kiểm tra cơ sở nấu ăn của bà Hiền. Kết quả cho thấy cơ sở này mắc nhiều vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; không thực hiện chế độ kiểm thực ba bước; thiếu dụng cụ chế biến, bảo quản riêng cho thực phẩm sống và chín; chưa bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo trong quá trình chế biến và bố trí bếp ăn.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Y tế Gia Lai đã xử phạt cơ sở nấu ăn 35 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 2 tháng.