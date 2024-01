Gia Lai: Ăn thịt cóc, 2 trẻ em tử vong

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai ngày 12.1 cho biết: Cháu S.T (6 tuổi) ở xã Ia Pal, H.Chư Sê (Gia Lai) bị ngộ độc do ăn thịt cóc được điều trị tích cực tại bệnh viện đang có nhiều dấu hiệu hồi phục khả quan. Hai cháu còn lại cùng ăn thịt cóc đã tử vong.

Trước đó, 3 cháu gồm: S.N (11 tuổi), S.H (4 tuổi) và S.T (6 tuổi) cùng trú tại xã Ia Pal, H.Chư Sê đã bắt cóc và lấy thịt, trứng cóc chế biến rồi cùng ăn vào sáng 11.1. Đến trưa cùng ngày, lúc người nhà đi làm về phát hiện các cháu bị ngộ độc nằm bất động trên nền nhà nên đã đưa đến Trung tâm Y tế H.Chư Sê cấp cứu.



Cháu S.T đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai TRẦN HIẾU

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cháu S.N với những dấu hiệu ngộ độc quá nặng đã ngừng hô hấp, mất dấu hiệu sinh tồn. Các nhân viên y tế ở đây đã triển khai nhiều biện pháp cấp cứu nhưng tình trạng cháu vẫn không cải thiện. Sau khi được bác sĩ giải thích, người nhà đã đưa cháu S.N về lo hậu sự.

Hai cháu còn lại trong tình trạng lơ mơ, tăng tiết đờm giải, nhịp tim nhanh, mạch nhẹ. Các cháu cũng được chẩn đoán bị ngộ độc thịt cóc và được chuyển tiếp lên tuyến trên là Bệnh viện Nhi Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, cháu S.H đã tử vong trước khi đến được bệnh viện do ngộ độc thịt cóc ở mức độ nặng. Riêng cháu S.T do ngộ độc thịt cóc ở mức độ trung bình nên sự can thiệp y tế đã được đáp ứng tốt. Cháu S.T hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai.