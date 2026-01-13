Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Giới thiệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/01/2026 12:15 GMT+7

100% cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 13.1, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giới thiệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: QUANG THÁI

Tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và nhất trí 100% giới thiệu Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, được đại diện cử tri cơ quan Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự, mà trước hết là trách nhiệm chính trị với Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước nói chung và cử tri thủ đô nói riêng.

Nếu được cử tri giới thiệu và trở thành đại biểu Quốc hội, ông Ngọc sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết, các quyết sách lớn của Quốc hội.

Đồng thời, góp phần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị…, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; thực hiện nghiêm túc giám sát tối cao, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Trọng Đông.

Phát biểu ý kiến sau đó, các cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ sự nhất trí rất cao đối với danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Kết quả kiểm phiếu, 100% cử tri có mặt đã đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng trong sáng nay, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng cơ quan Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

